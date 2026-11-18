Seoni Police Case: मध्य प्रदेश के सिवनी में होटल सिद्धार्थ का सीसीटीवी वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. वीडियो में एएसपी दीपक मिश्रा कथित तौर पर होटल में मौजूद एक बालिग कपल को गांजा रखने और झूठे केस में फंसाने की बात कहते सुनाई दे रहे हैं. पुलिसकर्मियों पर युवक और युवती को माता-पिता बुलाने और शादी करने के लिए दबाव बनाने का भी आरोप

है. मामले पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संज्ञान लेते हुए एएसपी दीपक मिश्रा और एसडीओपी चंचलेश मरकाम समेत छह पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए. लेकिन इस पूरे मामले में एक और बड़ा खुलासा होटल संचालक संजय सनोडिया के आरोपों से हुआ है. होटल संचालक ने पुलिस अधिकारियों पर हर महीने 25 से 50 हजार रुपये की कथित अवैध वसूली मांगने और पैसे देने का दावा किया है. इन आरोपों की जांच जारी है.