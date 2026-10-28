SCO Meeting:पाकिस्तान को SCO मीटिंग में क्यों बुलाना चाहता है भारत? जानें क्या है कूटनीतिक रणनीति?

SCO Meeting: पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पहली बार इस हफ्ते शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के राष्ट्रीय समन्वयकों की बैठक के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को पाकिस्तान भेजा है…SCO की राष्ट्रीय समन्वयकों की परिषद की बैठक हर साल बारी-बारी से एक सदस्य देश की अध्यक्षता में होती है… 31 अगस्त से 1 सितंबर तक बिश्केक शिखर सम्मेलन के बाद पाकिस्तान ने इसकी अध्यक्षता संभाली थी… इसलिए

यह बैठक इस्लामाबाद में आयोजित की गई…SCO के सदस्य के रूप में, भारत के लिए इस बैठक में शामिल होना जरूरी था… दोनों देशों के बीच संबंधों की मौजूदा स्थिति के बावजूद… दिल्ली ने 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा यानी IFS अधिकारी आलोक डिमरी को वहां भेजा… डिमरी विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं और… किर्गिस्तान में भारत के राजदूत रह चुके हैं…