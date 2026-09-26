अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 22 जुलाई 2026 को सऊदी अरब के साथ एक सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट का ऐलान किया था. इस समझौते के तहत सऊदी अरब के लिए नागरिक उद्देश्यों के लिए परमाणु संवर्धन का रास्ता साफ हो गया था.इस एग्रीमेंट के तहत अमेरिकी कंपनियां सऊदी में यूरेनियम संवर्धन के बेस तैयार करेंगी, जिसकी शुरुआती लिमिट सिर्फ 5 फीसदी रखी जाएगी. अब अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी The Washington Post

ने अपनी एक रिपोर्ट में जो खुलासा किया है, उससे अमेरिका के भीतर एक बहुत बड़ी बेचैनी है. दरअसल, Washington Post ने अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से कहा है कि सऊदी अरब ने परमाणु हथियार बनाने के अपने प्रोग्राम को खारिज नहीं किया है, जिसका मतलब ये हुआ कि सऊदी अरब अभी भी परमाणु हथियार बनाना चाहता है. बता दें कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कांग्रेस को यह खुफिया रिपोर्ट सौंपी है. रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के दूसरे देशों के साथ हुए इस समझौते के उलट यह डील सऊदी के भीतर ही यूरेनियम को एनरिच करने का रास्ता भी खोलती है, और यह मुमकिन है कि सऊदी यूरेनियम को 20 फीसदी से ज्यादा संवर्धित कर सकता है.