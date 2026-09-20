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Saudi Arabia US Deal: ऑस्ट्रेलिया से उड़े अमेरिका F-35 जेट के पुर्ज़े आसमान में कहां गायब?

Produced by sunil kumar
08:13 | Updated:

न्यूज़ एजेंसी पॉलिटिको ने अपनी रिपोर्ट में मामले से जानकार 3 सूत्रों के हवाले से कहा कि F-35 जेट के पुर्जों की ये खेप ऑस्ट्रेलिया से विमान के ज़रिए अमेरिका के लिए भेजी गई थी.

सऊदी अरब अमेरिका के बीच F-35 लड़ाकू जेट की डील आगे बढ़ चुकी है. इसी बीच, ऑस्ट्रेलिया से F-35 लड़ाकू जेट्स के संवेदनशील पुर्जों की एक खेप अमेरिका के लिए एक हवाई जहाज के ज़रिए निकली थी.ये विमान अचानक से हॉन्ग कॉन्ग डायवर्ट हो गया. वहां से ये विमान कहां गया, किसी को पता नहीं. न्यूज़ एजेंसी पॉलिटिको ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है. एजेंसी ने मामले से

जानकार 3 सूत्रों के हवाले से कहा कि F-35 Jet के पुर्जों की ये खेप ऑस्ट्रेलिया से विमान के ज़रिए अमेरिका के लिए भेजी गई थी, लेकिन यह विमान हॉन्ग कॉन्ग डायवर्ट किया गया. यह स्पष्ट नहीं है कि यह पुर्जे किसके पास हैं या इन्हें चाइनीज़ अथॉरिटीज़ को भेजा गया है. अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इस जेट के कुछ उपकरण लापता हैं.

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