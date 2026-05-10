संजय राउत ने ममता बनर्जी के आरोपों को कहा सौ फीसदी सही, INDIA गठबंधन पर दिया बयान

Sanjay Raut on Mamata Banerjee: शिवसेना सांसद संजय राउत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनावी धांधली के आरोपों का पूरा समर्थन किया है। बुधवार को बोलते हुए राउत ने कहा कि चुनाव आयोग ही इस चुनाव का ‘विलेन’ है, जिसने 100 सीटों पर रिगिंग की और लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए। राउत ने ममता को ‘मोरल विक्ट्री’ मिलने की बात दोहराई और कहा कि

ममता दीदी कभी हार नहीं मानेंगी। उन्होंने बताया कि उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी समेत INDIA गठबंधन के सभी नेता ममता के साथ खड़े हैं। बीजेपी ने 207 सीटों के साथ दो-तिहाई बहुमत हासिल किया, जबकि टीएमसी मात्र 80 सीटों पर सिमट गई।