Saharanpur Mosque Demolition: रात 12 बजे इकरा हसन को पुलिस ने रोका, फिर हुई नोकझोंक, जानें पूरा मामला

Saharanpur Mosque Demolition: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में बनी अवैध मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। कोर्ट के आदेश के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में बने इस अवैध निर्माण को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। 5 सितंबर की सुबह एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। प्रशासन के मुताबिक, सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने

पिछले महीने निर्माण को अवैध घोषित किया था और इसके खिलाफ दाखिल अपील भी खारिज हो चुकी थी। इसी कार्रवाई के विरोध में कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को नजरबंद कर लिया गया। उनके आवास के बाहर रात से ही भारी पुलिस बल तैनात था।