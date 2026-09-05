Saharanpur Mosque Demolition: मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई से भड़के ओवैसी, योगी पर साधा निशाना

Saharanpur Mosque Demolition: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में एक मस्जिद को सुबह करीब 5 बजे गिराए जाने का दावा सामने आया है। इस कार्रवाई को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने मस्जिद की जमीन, पुराने रिकॉर्ड और धार्मिक स्थल के रूप में उसके इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में संविधान में मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार

और सरकारी जमीन पर बने धार्मिक स्थलों से जुड़े कानूनी नियमों पर भी चर्चा होनी चाहिए। ओवैसी ने कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कुछ लोगों को मस्जिद दिख जाने पर भी तकलीफ होती है, लेकिन अपनी खुन्नस मिटाने के लिए मस्जिद पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता।