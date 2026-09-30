S. Jaishankar का बयान दुनिया में आने वाला है Food संकट,राहुल गांधी का वीडियो क्यों हो रहा है वायरल?

S. Jaishankar Food Crisis: एक तरफ यूक्रेन युद्ध है, तो दूसरी तरफ ईरान और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ता तनाव. इन संघर्षों का असर सिर्फ बम, मिसाइल और तेल की कीमतों तक सीमित नहीं है. जयशंकर ने दुनिया को एक ऐसे संकट की चेतावनी दी है, जिसका सीधा असर खेती और खाद्य उत्पादन पर पड़ सकता है.उनके मुताबिक, इन युद्धों और बढ़ते तनाव की वजह से Fertiliser की सप्लाई प्रभावित हो

रही है. अगर उर्वरक की कमी बढ़ती है, तो खेती की लागत बढ़ सकती है और खाद्य उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है.इसका सबसे ज्यादा दबाव Global South के देशों पर पड़ने की आशंका है, और भारत भी Global South का हिस्सा है, तो आखिर यूक्रेन और ईरान से जुड़े संघर्षों का Fertiliser और खाने की कीमतों से क्या कनेक्शन है? और एस. जयशंकर ने दुनिया को किस बड़े संकट से आगाह किया है?