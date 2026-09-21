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Russia Ukraine News: यूक्रेन के बाद नाटो का नंबर फिक्स?, पूरे यूरोप में ये कैसी खलबली

Produced by Pramod Yadav
08:20 | Updated:

Amid the Russia-Ukraine conflict, Polish Prime Minister Donald Tusk recently stated that Russia might attempt to target NATO countries using drones or missiles in the coming months. A major concern is that such an attack could be portrayed as an accident or a mistake. However, NATO has not immediately suggested that Russia is poised to strike any NATO nation right away; a NATO official noted that the alliance does not currently perceive a threat of imminent confrontation, though cautioning that there is no room for complacency. Russia Ukraine Conflict के बीच हाल ही में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि आने वाले कुछ महीनों में रूस ड्रोन या मिसाइलों के जरिए NATO देशों को निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है. और सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि ऐसे हमले को दुर्घटना या गलती के तौर पर पेश किया जा सकता है. हालांकि, फौरी तौर पर नाटो ने इस बात को नहीं कहा है कि रूस नाटो के किसी भी देश को तुरंत निशाना बना सकता है. इसको लेकर, नाटो के एक अधिकारी का कहना है कि इस समय नाटो को किसी तत्काल होने वाले टकराव का खतरा नजर नहीं आ रहा है. लेकिन, हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए.

Russia Ukraine Conflict के बीच हाल ही में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि आने वाले कुछ महीनों में रूस ड्रोन या मिसाइलों के जरिए NATO देशों को निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है. और सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि ऐसे हमले को दुर्घटना या गलती के तौर पर पेश किया जा सकता है. हालांकि, फौरी तौर पर नाटो ने इस बात को

नहीं कहा है कि रूस नाटो के किसी भी देश को तुरंत निशाना बना सकता है. इसको लेकर, नाटो के एक अधिकारी का कहना है कि इस समय नाटो को किसी तत्काल होने वाले टकराव का खतरा नजर नहीं आ रहा है. लेकिन, हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए.

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