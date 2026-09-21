Russia Ukraine News: यूक्रेन के बाद नाटो का नंबर फिक्स?, पूरे यूरोप में ये कैसी खलबली

Russia Ukraine Conflict के बीच हाल ही में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि आने वाले कुछ महीनों में रूस ड्रोन या मिसाइलों के जरिए NATO देशों को निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है. और सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि ऐसे हमले को दुर्घटना या गलती के तौर पर पेश किया जा सकता है. हालांकि, फौरी तौर पर नाटो ने इस बात को

नहीं कहा है कि रूस नाटो के किसी भी देश को तुरंत निशाना बना सकता है. इसको लेकर, नाटो के एक अधिकारी का कहना है कि इस समय नाटो को किसी तत्काल होने वाले टकराव का खतरा नजर नहीं आ रहा है. लेकिन, हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए.