रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को सोवियत यूनियन के शहर लेनिनग्राद में हुआ था, जिसे आज सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है. पुतिन का परिवार बेहद साधारण था. उनके पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे और मां मजदूरी करती थीं. परिवार एक छोटे से सरकारी अपार्टमेंट में रहता था, जहां कई परिवार एक ही बिल्डिंग में साझा सुविधाओं के साथ रहते थे यानी टॉयलेट बाथरूम जैसी

चीज़ें सबको साझा करना पड़ता था. बचपन में पुतिन दुबले-पतले थे और अक्सर मोहल्ले के लड़कों से लड़ाई हो जाने की वजह से उन्होंने जूडो सीखना शुरू किया था. इसी रुझान की वजह से वो सोवियत जासूसों पर बनी फिल्में देखने लगे और उन पर लिखी किताबें पढ़ने लगे. यही वो समय था जब उन्होंने तय किया कि उन्हें KGB में जाना है. KGB, यानी सोवियत यूनितन की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी. शीत युद्ध के दौर में KGB दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसियों में गिनी जाती थी. पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की और इसके बाद 1975 में उन्हें KGB में भर्ती कर लिया गया। शुरुआती वर्षों में उन्होंने खुफिया प्रशिक्षण लिया, जिसके बाद उन्हें पूर्वी जर्मनी भेजा गया.