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Bengal Durga Pooja:बंगाल में दुर्गा पूजा में बदले गए ये नियम, नॉन-वेज को लेकर बवाल

Produced by pramodyadav
08:20 | Updated:

Bengal Durga Pooja:दुर्गा पूजा को लेकर इन दिनों पश्चिम बंगाल में सियासत तेज हो गई है…BJP सरकार ने इस बार पूजा के दौरान… कई बड़े बदलावों का ऐलान किया है…जिसमें सबसे अहम है…2017 से चल रहे दुर्गा पूजा कार्निवाल को खत्म करना, महाअष्टमी पर शराब की बिक्री पर रोक और नॉनवेज को लेकर दिए गए निर्देश…इसके साथ ही, शुभेंदु अधिकारी सरकार ने पूजा पंडालों और उनकी थीम को लेकर भी नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं…इस बीच बागेश्वर धाम के प्रमुख पुजारी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के नॉनवेज खाने को लेकर दिया गया बयान… पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है… शास्त्री ने लोगों से दुर्गा पूजा के दौरान मछली और मांस न पकाने तथा न खाने की अपील की थी… उन्होंने ऐसा करने वालों को ‘पाखंडी’ तक कह दिया था…तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में आखिर बंगाल की दुर्गा पूजा में… इस बार क्या-क्या बदलने वाला है और सरकार ने ये फैसले क्यों लिए हैं? साथ में ये भी वहां के लोगों का इस पूरे मामले पर क्या सोचना है?

Bengal Durga Pooja:दुर्गा पूजा को लेकर इन दिनों पश्चिम बंगाल में सियासत तेज हो गई है…BJP सरकार ने इस बार पूजा के दौरान… कई बड़े बदलावों का ऐलान किया है…जिसमें सबसे अहम है…2017 से चल रहे दुर्गा पूजा कार्निवाल को खत्म करना, महाअष्टमी पर शराब की बिक्री पर रोक और नॉनवेज को लेकर दिए गए निर्देश…इसके साथ ही, शुभेंदु अधिकारी सरकार ने पूजा पंडालों और उनकी थीम को लेकर भी

नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं…इस बीच बागेश्वर धाम के प्रमुख पुजारी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के नॉनवेज खाने को लेकर दिया गया बयान… पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है… शास्त्री ने लोगों से दुर्गा पूजा के दौरान मछली और मांस न पकाने तथा न खाने की अपील की थी… उन्होंने ऐसा करने वालों को ‘पाखंडी’ तक कह दिया था…तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में आखिर बंगाल की दुर्गा पूजा में… इस बार क्या-क्या बदलने वाला है और सरकार ने ये फैसले क्यों लिए हैं? साथ में ये भी वहां के लोगों का इस पूरे मामले पर क्या सोचना है?

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