Newsletters
LIVE TV

Ram Mandir Donation Scam: राम मंदिर चंदा चोरी मामले सख्त हुआ RSS, जानें क्या है वजह ?

Produced by pramodyadav
06:20 | Updated:

Ram Mandir Donation Scam: अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन का मामला अब सिर्फ एक आपराधिक जांच नहीं रह गया है… बल्कि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है… इंडियन एक्सप्रेस में छपी दिप्तीमान तिवारी की रिपोर्ट्स के मुताबिक… 10 जुलाई से कर्नाटक के बेलगावी में शुरू होने वाली RSS की तीन दिवसीय 'अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक' में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हो सकती है… कहा जा रहा है कि इस विवाद ने संघ की छवि को नुकसान पहुंचाया है और संगठन के भीतर भी इस बात को लेकर चिंता बढ़ गई है… कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि…राम मंदिर ट्रस्ट के कामकाज से जुड़े कुछ RSS पदाधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर भी चर्चा हो सकती है…हालांकि, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है…

Ram Mandir Donation Scam: अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन का मामला अब सिर्फ एक आपराधिक जांच नहीं रह गया है… बल्कि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है… इंडियन एक्सप्रेस में छपी दिप्तीमान तिवारी की रिपोर्ट्स के मुताबिक… 10 जुलाई से कर्नाटक के बेलगावी में शुरू होने वाली RSS की तीन दिवसीय ‘अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक’ में

इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हो सकती है… कहा जा रहा है कि इस विवाद ने संघ की छवि को नुकसान पहुंचाया है और संगठन के भीतर भी इस बात को लेकर चिंता बढ़ गई है… कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि…राम मंदिर ट्रस्ट के कामकाज से जुड़े कुछ RSS पदाधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर भी चर्चा हो सकती है…हालांकि, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है…

और पढ़ें
Shorts वीडियो
ओर देखे
मनोरंजन
ओर देखे
ताजा खबर