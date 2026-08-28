Mohan Bhagwat in usa: RSS प्रमुख डॉ. मोहन भागवत के न्यूयॉर्क में प्रस्तावित “Universal Oneness Celebration” कार्यक्रम को लेकर विवाद बढ़ गया है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने इस आयोजन का समर्थन नहीं करने की बात कही है। इसके बाद RSS की ओर से भी सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने आई है।RSS के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि यह कार्यक्रम किसी राजनीतिक मकसद से नहीं, बल्कि अलग-अलग

धर्मों, संस्कृतियों और समुदायों के बीच अंतरधार्मिक संवाद और आपसी समझ बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। आंबेकर के मुताबिक, डॉ. मोहन भागवत इस दौरान अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोगों से मुलाकात और संवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न समुदायों के साथ संवाद RSS की पुरानी कार्यशैली का हिस्सा रहा है।वहीं, मेयर जोहरान ममदानी ने कहा कि वह इस कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि आयोजन निजी होने के कारण इसे रद्द करने का अधिकार शहर प्रशासन के पास है या नहीं, इस बारे में वह निश्चित नहीं हैं।