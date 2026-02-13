Ajit Pawar की मौत पर रोहित ने VSR वेंचर्स पर खराब मेंटेनेंस के गंभीर आरोप लगाए, कहा सुनियोजित साजिश

Rohit Pawar on Ajit Pawar: रोहित पवार ने 10-11 फरवरी 2026 को मुंबई और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस (rohit pawar press conference) कर अपने चाचा अजीत पवार की 28 जनवरी 2026 को बारामती के पास लर्नजेट 45 विमान दुर्घटना में मौत (ajit pawar death) को महज हादसा नहीं, बल्कि सुनियोजित साजिश (conspiracy) बताया। उन्होंने इसे “100% साजिश” करार दिया और कई गंभीर सवाल उठाए। अजीत पवार (ajit pawar) मूल रूप

से सड़क मार्ग से जाने वाले थे, लेकिन पिछले दिन देर से आए एक बड़े नेता की वजह से प्लेन से जाने का फैसला हुआ। रोहित ने इसे संदिग्ध बताया। मुख्य पायलट कैप्टन सुमित कपूर के पिछले रिकॉर्ड पर शक, जिसमें शराब पीने के कारण 3 साल निलंबन शामिल। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट और उनकी भूमिका पर सवाल। क्रैश से पहले उनकी घबराई हुई आवाज “Oh Sh