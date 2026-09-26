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CEC Gyanesh Kumar पर क्या NDA में दरार? 3 साथी दलों ने चुनाव आयोग से मांगी सफाई

Produced by khajan pandey
10:07 | Updated:

एसआईआर विवाद को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग पर सियासी घमासान तेज हो गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में चुनाव आयोग के भीतर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर, इलेक्टोरल रोल और उससे जुड़े फैसलों को लेकर चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की आपत्तियों का जिक्र किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों चुनाव आयुक्तों ने कई मौकों पर फैसलों को लेकर लिखित आपत्तियां दर्ज की थीं। इस विवाद के बीच अब मामला सिर्फ विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच नहीं रह गया है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के तीन सहयोगी दलों—चिराग पासवान की एलजेपी (राम विलास), उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और टीडीपी, ने भी चुनाव आयोग से इस पूरे विवाद पर स्पष्टीकरण और पारदर्शिता की मांग की है।

Gyanesh Kumar Controversy: एसआईआर विवाद को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग पर सियासी घमासान तेज हो गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में चुनाव आयोग के भीतर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर, इलेक्टोरल रोल और उससे जुड़े फैसलों को लेकर चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की आपत्तियों का जिक्र किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों चुनाव आयुक्तों ने कई मौकों पर फैसलों को

लेकर लिखित आपत्तियां दर्ज की थीं। इस विवाद के बीच अब मामला सिर्फ विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच नहीं रह गया है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के तीन सहयोगी दलों—चिराग पासवान की एलजेपी (राम विलास), उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और टीडीपी, ने भी चुनाव आयोग से इस पूरे विवाद पर स्पष्टीकरण और पारदर्शिता की मांग की है।

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