RG Kar Lift Case: 40 वर्षीय अरूप बनर्जी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल दहला देने वाले खुलासे

RG Kar Lift Incident: अरूप बनर्जी की प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से दिल दहला देने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में पाया गया कि उनकी मौत पॉलीट्रॉमा (बहु-चोट) के कारण हुई, जिसमें छाती की दीवार पर गंभीर दबाव, फेफड़ों, हृदय और यकृत (लिवर) में फटने जैसी चोटें, साथ ही पसलियों, हाथों और पैरों की हड्डियों में कई फ्रैक्चर शामिल हैं। ये सभी चोटें एंटी-मोर्टेम (मृत्यु से पहले) प्रकृति की बताई गई

हैं, जो लिफ्ट की खराबी और फंसने के दौरान शरीर पर पड़े भारी दबाव और क्रशिंग से हुईं।पुलिस ने इस दर्दनाक हादसे में लापरवाही बरतने के आरोप में पांच लोगों—तीन लिफ्ट ऑपरेटर और दो सुरक्षा कर्मियों—को हिरासत में लिया है। जांच जारी है, और फोरेंसिक टीम लिफ्ट की तकनीकी खामियों तथा मानवीय त्रुटि की गहराई से पड़ताल कर रही है।