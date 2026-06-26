Ranga Billa Case: 26 अगस्त 1978… दिल्ली की एक शाम, जिसने पूरे देश का इतिहास बदल दिया।16 वर्षीय गीता चोपड़ा और 14 वर्षीय संजय चोपड़ा ऑल इंडिया रेडियो के एक कार्यक्रम में भाग लेने निकले थे। लेकिन रास्ते में मिली एक लिफ्ट उनकी ज़िंदगी की आख़िरी यात्रा साबित हुई। इस अपहरण और निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया। पुलिस की गंभीर चूक, राजनीतिक दबाव, बॉम्बे और दिल्ली पुलिस

की संयुक्त तलाश, और आखिरकार सेना के जवानों की सतर्कता से हुई रंगा और बिल्ला की गिरफ्तारी… यह मामला भारतीय अपराध इतिहास के सबसे चर्चित मामलों में गिना जाता है।