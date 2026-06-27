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Ram Mandir Donation Scam : क्या बढ़ेंगी चंपत राय की मुश्किलें? | मुख्यमंत्री योगी का बड़ा बयान- ‘जांच से सच सामने आएगा’

Produced by khajan pandey
11:29 | Updated:

अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े चढ़ावा चोरी मामले में लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी, लगभग 80 लाख रुपये की बरामदगी, SIT जांच, और ट्रस्ट से जुड़े दो प्रमुख पदाधिकारियों चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर चर्चा तेज है। जांच अभी जारी है। इस वीडियो में केवल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी, पुलिस कार्रवाई और संबंधित पक्षों के बयानों के आधार पर घटनाक्रम को समझाया गया है। किसी भी व्यक्ति पर आरोप सिद्ध होना अदालत के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।

Ayodhya Ram Mandir Donation Scam Update: अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े चढ़ावा चोरी मामले में लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी, लगभग 80 लाख रुपये की बरामदगी, SIT जांच, और ट्रस्ट से जुड़े दो प्रमुख पदाधिकारियों चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर चर्चा तेज है। जांच अभी जारी है। इस वीडियो में

केवल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी, पुलिस कार्रवाई और संबंधित पक्षों के बयानों के आधार पर घटनाक्रम को समझाया गया है। किसी भी व्यक्ति पर आरोप सिद्ध होना अदालत के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।

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