अयोध्या के भव्य राम मंदिर में आने वाले करोड़ों रुपये के दान को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। नकदी की कथित चोरी, सोने-चांदी के आभूषणों की अदला-बदली और दान प्रबंधन में अनियमितताओं के आरोपों ने राम मंदिर ट्रस्ट को सवालों के घेरे में ला दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जांच पूरी होने के बाद “दूध का

दूध और पानी का पानी” हो जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन सदस्यीय SIT का गठन किया है, जो दान प्रबंधन, रिकॉर्ड्स और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रही है।