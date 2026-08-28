Onion Price Today: महंगाई ने एक बार फिर आम लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। प्याज से लेकर हरी सब्जियों तक के दाम बढ़ने के साथ चीनी, आटा, दाल और सरसों तेल की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही है। करीब एक महीने पहले ₹45 किलो बिकने वाली चीनी अब करीब ₹65 किलो तक पहुंच गई है। वहीं प्याज की कीमत ₹70 प्रति किलो के पार

चली गई है। थोक बाजार में चीनी का भाव ₹6,400 प्रति क्विंटल पहुंचने का असर खुदरा बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। त्योहारों के दौरान मिठाई और पकवानों में चीनी की बढ़ती खपत से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। दूसरी ओर आलू, टमाटर और हरी मिर्च समेत रोजमर्रा की कई सब्जियों के दामों में भी उतार-चढ़ाव जारी है।