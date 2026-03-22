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राजनाथ सिंह बोले, ‘धाकड़ धामी बने धुरंधर’, सुनिए रक्षा मंत्री ने Agniveer पर क्या?

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कई बड़ी बातें कही हैं. रक्षा मंत्री ने अपने पुराने बयान को याद करते हुए कहा कि 2022 के चुनाव के दौरान उन्होंने धामी को “धाकड़” कहा था.

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कई बड़ी बातें कही हैं. रक्षा मंत्री ने अपने पुराने बयान को याद करते हुए कहा कि 2022 के चुनाव के दौरान उन्होंने धामी को “धाकड़” कहा था. उस समय धामी नए-नए मुख्यमंत्री बने थे और उन पर बड़ी जिम्मेदारी थी. लेकिन अब चार साल के काम को देखते हुए उन्होंने कहा कि धामी ने खुद

को एक मजबूत और अनुभवी नेता के रूप में साबित कर दिया है. इसी वजह से अब वह उन्हें “धुरंधर” कह रहे हैं. राजनाथ सिंह के अनुसार, धामी ने अपने फैसलों और काम के जरिए लोगों का भरोसा जीता है.

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