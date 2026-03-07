राजस्थान के टोंक में भड़की हिंसा, दो पक्षों ने आपस में किया पथराव

Tonk Stone Pelting : राजस्थान के टोंक शहर में शुक्रवार रात पुरानी टोंक थाना क्षेत्र के देशवाली मोहल्ले में दो अलग-अलग समुदायों के बीच आपसी कहासुनी के बाद झगड़ा भड़क गया. विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने वाल्मीकि बस्ती पर जमकर पथराव शुरू कर दिया. देखते ही देखते सड़क पर ईंट-पत्थर बिछ गए और कई लोगों को चोटें आईं. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति

को काबू में करने के लिए मोर्चा संभाला. पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया और दोनों पक्षों को अलग किया. मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है.