rajasthan nikay chunav result 2026: राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं। राज्य सरकार के कार्यकाल का आधे से ज्यादा समय बीतने के बीच सामने आए मतगणना रुझानों में बीजेपी ज्यादातर शहरी स्थानीय निकायों में बोर्ड बनाने की स्थिति में नजर आ रही है। हालांकि बारां नगर परिषद में आम आदमी पार्टी ने बड़ा उलटफेर किया है। कुल 60 वार्डों में

AAP ने 32 वार्डों में जीत दर्ज कर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। इसके साथ ही बारां नगर परिषद में AAP का बोर्ड बनना तय माना जा रहा है। राजस्थान में कुल 309 शहरी स्थानीय निकायों के लिए चुनाव हुए हैं, जिनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं। सोमवार दोपहर तक के रुझानों में बीजेपी कम से कम 6 नगर निगम, 21 नगर परिषद और 110 नगर पालिकाओं में आगे चल रही थी। वहीं कांग्रेस अजमेर, बीकानेर और पाली नगर निगम के अलावा 16 नगर परिषद और 95 नगर पालिकाओं में बढ़त बनाए हुए थी।