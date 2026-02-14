Rahul Gandhi vs Modi Government: राहुल के भाषण का आधा हिस्सा हटाया विपक्ष बोला- स्पीकर पक्षपाती

Rahul Gandhi Speech: लोकसभा में बजट 2026 पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण (rahul gandhi speech) के बड़े हिस्से को अनपार्लियामेंट्री भाषा बताकर रिकॉर्ड से हटा (expunged) दिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि यह पक्षपातपूर्ण है—विपक्ष के बयानों को चुन-चुनकर हटाया जा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष के सांसदों और मंत्रियों के आपत्तिजनक शब्दों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कांग्रेस सांसदों ने कहा कि राहुल

गांधी की पूरी स्पीच का आधा हिस्सा डिलीट कर दिया गया, जबकि सोशल मीडिया पर पूरा वीडियो वायरल है। वे इसे स्पीकर की सरकार के प्रति पक्षपातपूर्ण भूमिका बताते हैं, जहां सच्चाई को दबाया जा रहा है। विपक्षी सांसदों ने उदाहरण दिए कि निशिकांत दुबे जैसे बीजेपी सांसद इंदिरा, राजीव, सोनिया और राहुल गांधी पर अनुचित टिप्पणियां करते हैं, लेकिन उनके शब्द रिकॉर्ड में बने रहते हैं।