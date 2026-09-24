Rahul Gandhi Press Conference: कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 24 सितंबर 2026 को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनावी प्रक्रिया को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने दावा किया कि भारत में चुनावों में गड़बड़ी हो रही है और ‘वोट चोरी’ लोकतंत्र, संविधान और संस्थाओं को प्रभावित कर सकती है। राहुल गांधी ने एंटी-इन्कंबेंसी का मुद्दा

उठाते हुए सवाल किया कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वैसी एंटी-इन्कंबेंसी क्यों नहीं दिखाई देती, जैसी उन्होंने पूर्व सरकारों के संदर्भ में बताई। उन्होंने हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात समेत कई राज्यों का उदाहरण दिया।