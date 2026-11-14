Rahul Gandhi on Phone Tapping: अखिलेश ने किया समर्थन, बीजेपी भड़की | राहुल के दावे पर घमासान

Rahul Gandhi on Phone Tapping: राहुल गांधी के फोन टैपिंग वाले दावे पर BJP और विपक्ष के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि उनका फोन टैप किया जा रहा है और उनके मोबाइल में उनके आरोपों के सबूत मौजूद हैं. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के दावे का समर्थन करते हुए कहा

कि आज की तकनीक और AI के दौर में किसी का भी फोन टैप किया जा सकता है. वहीं BJP नेताओं ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए तीखा पलटवार किया.