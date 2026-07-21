दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विरोध प्रदर्शन के दौरान डिटेन कर लिया। इससे पहले राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे। उनके साथ प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा और कांग्रेस के कई सांसद भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए

लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। इस वीडियो में जानिए पूरे घटनाक्रम, कांग्रेस की मांगें और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से जुड़ी अहम जानकारी।