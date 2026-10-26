Rahul Gandhi Defamation Case: Amit Shah मानहानि केस में बरी हुए राहुल गांधी, पूरा मामला जानिए

Rahul Gandhi Acquitted: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में राहत मिली है. सुल्तानपुर की MP/MLA अदालत ने राहुल गांधी को इस मामले में दोषमुक्त करार दिया. अदालत ने माना कि उनकी टिप्पणी मानहानिकारक प्रकृति की नहीं थी. ये मामला साल 2018 का है, जब राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष

अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी. इसके बाद बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. इस वीडियो में जानिए राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर क्या कहा था, उनके खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज हुआ और अदालत ने अपने फैसले में क्या कहा. साथ ही जानिए सुल्तानपुर जाते समय राहुल गांधी के काफिले में शामिल गाड़ियों के साथ हुए हादसे की पूरी जानकारी.