इज़रायली पीएम बेंजामिन नेत्तन्याहू ने इस घटना को लेकर अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी Fox News को दिए एक इंटरव्यू में बड़ा बयान दिया है. नेत्तन्याहू का दावा है कि उन्होंने ब्रिटेन को पहले ही ईरान द्वारा स्पॉन्सर किसी हमले की खुफिया जानकारी दी थी कि ईरान आरएफ फेयरफोर्ड एयरबेस पर किसी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है. नेत्तन्याहू ने अपने बयान में कहा कि करीब अगले ही दिन उन्होंने हम पर

प्रतिबंध लगा दिए. इस्लामी-मार्क्सवादी गठबंधन के सामने झुकना पश्चिम के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है.नेत्तन्याहू के बयान के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बरहैम ने भी इस घटना के पीछे ईरान का हाथ होने का शक जताया है. पीएम एंडी बरहैम ने इसको लेकर अपने बयान में कहा कि ब्रिटेन के पास “मजबूत संकेत” हैं कि ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिकी सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए रॉयल एयर फोर्स एयरबेस के खिलाफ एक संदिग्ध साजिश में ईरान शामिल था. ईरान ने ब्रिटेन के इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है. इसको लेकर, ब्रिटेन के विदेश मंत्री अब्बास अराघची का कहना है कि फेयरफोर्ड एयरबेस को लेकर गलतफहमी में है. वो गलत पेड़ के ऊपर भौंक रहा है.