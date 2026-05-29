पंजाब की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। नगर निगम, नगर काउंसिल और नगर पंचायत चुनावों के नतीजों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। 1441 वार्डों के नतीजों में आम आदमी पार्टी ने 670 सीटें जीतकर सबसे बड़ी ताकत के रूप में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। कांग्रेस सिर्फ 275 सीटों तक सिमट गई, जबकि शिरोमणि अकाली दल को 203 सीटों

पर संतोष करना पड़ा। सबसे बड़ा झटका भाजपा को लगा, जहां 1142 उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। इन नतीजों ने साफ संकेत दे दिए हैं कि पंजाब की राजनीति तेजी से बदल रही है।