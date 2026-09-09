पंजाब में ड्रग्स के मुद्दे को लेकर सियासत एक बार फिर गरमा गई है। दिरबा विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले गुलजार सिंह ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा से पंजाब में ड्रग्स की समस्या को लेकर सवाल उठाए थे। इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर धमकी मिलने का आरोप लगाते हुए एक वीडियो बनाया और बाद में जहर खा लिया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस मामले को

लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भगवंत मान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के इस्तीफे की मांग की। राहुल गांधी ने मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। वहीं, AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि पंजाब सरकार नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है और इस मामले में सरकार या उसके किसी मंत्री की कोई भूमिका नहीं है।