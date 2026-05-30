Punjab Nikay Chunav Results 2026 : पंजाब के निकाय चुनाव 2026 के नतीजों में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बड़ी जीत दर्ज की है। 1977 वार्डों में से 900 से ज्यादा सीटें जीतकर AAP ने एक बार फिर अपनी मजबूत पकड़ साबित की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस जीत को जनता का भरोसा बताया और कहा कि लोगों ने नफरत की राजनीति को नकारकर विकास को

चुना है। उनकी सरकार की मुफ्त बिजली, आम आदमी क्लीनिक और शिक्षा-स्वास्थ्य योजनाओं को जनता का समर्थन मिला है। दूसरी तरफ कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही, जबकि बीजेपी ने सीटों की संख्या में सुधार किया लेकिन कुल मिलाकर पांचवें स्थान पर रही। शिरोमणि अकाली दल को भी इस चुनाव में बड़ा झटका लगा है।