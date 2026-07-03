PoK Protest: PoK में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट, अब क्या करेंगे शहबाज-मुनीर ?

PoK Protest: पाकिस्तान दुनिया के सामने शांति की छवि पेश कर रहा है… फिर भी, सिर्फ़ 15 दिनों में ही उसका असली चेहरा सामने आ गया। एक तरफ़, इस्लामाबाद अपनी कूटनीतिक कामयाबी का जश्न मना रहा था और अमेरिका-ईरान के बीच तनाव कम करने में अपनी भूमिका को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर दिखा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान अपनी पुरानी छवि को छोड़कर खुद को

एक ज़िम्मेदार और स्थिर देश के तौर पर स्थापित करना चाहता है। लेकिन, जैसे-जैसे दिन बीते, कई ऐसी घटनाएँ हुईं जिन्होंने इस पूरी कहानी पर सवाल खड़े कर दिए। आतंकवादी हिंसा बढ़ी, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ सामने आईं, मानवाधिकारों को लेकर गंभीर सवाल उठे और पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर (PoK) में बढ़ती अशांति ने सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दीं…