LPG Price Hike:19 Kg वाले LPG सिलेंडर के साथ 5 Kg के दाम बढ़ोत्तरी,विपक्ष ने सरकार पर बोला हमला

LPG Cylinder Price Hike: चुनाव खत्म होते ईरान-अमेरिका युद्ध का असर भारत में दिखने लगा है… 1 मई से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के अलावा 5 किलोग्राम वाले FTL यानी फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो गया है… 5 किलोग्राम वाले ‘छोटू’ सिलेंडर के दाम में 261 रुपये का इजाफा किया गया है… यह कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं… फिलहाल राहत की बात है कि घरेलू एलपीजी

की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है…आपको बता दें कि कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 993 रुपये की भारी-भरकम बढ़ोतरी की गई है… इसके महंगे होने से फूड और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के कारोबारों की लागत बढ़ जाएगी…