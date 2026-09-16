UP News: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से सामने आया अंजलि की मौत का मामला कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। परिवार का आरोप है कि साढ़े आठ महीने की गर्भवती अंजलि अपने पति गौरव को पुलिस के साथ ले जाने से रोकने के लिए गुहार लगा रही थीं और इसी दौरान उनके साथ कथित तौर पर धक्का-मुक्की हुई। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी, उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया

और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। नवजात की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद ग्रामीणों ने विरोध-प्रदर्शन किया। मामले में फिरोजाबाद के एसएसपी आदित्य लांघे ने दो सब-इंस्पेक्टर समेत छह पुलिसकर्मियों को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि, पुलिस की शुरुआती जांच में अंजलि के साथ मारपीट या धक्का देने का कोई सबूत नहीं मिलने की बात कही गई है और पोस्टमार्टम में बाहरी चोट के निशान नहीं पाए जाने का भी पुलिस ने दावा किया है। मामले की जांच एएसपी शिकोहाबाद, आईपीएस अधिकारी जयबिंद कुमार गुप्ता को सौंपी गई है।