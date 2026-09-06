PM Modi SRCC Speech : नाराज फूफा और दिमागी नक्सल पर घमासान, कांग्रेस ने दिया जवाब

PM Modi SRCC Speech: टीचर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसआरसीसी के शताब्दी समारोह में छात्रों को संबोधित किया और अपने भाषण में विपक्ष और अपने राजनीतिक विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी का अंदाज इस दौरान काफी अलग और आक्रामक नजर आया। एसआरसीसी पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने दिल्ली मेट्रो में सफर किया और छात्रों व आम यात्रियों से बातचीत की। लेकिन मंच पर

पहुंचते ही उन्होंने अपने संबोधन में ‘दिमागी नक्सल’ और ‘नाराज फूफा’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए विरोधियों पर तंज कसा। पीएम मोदी के इन बयानों पर कांग्रेस और एनएसयूआई ने पलटवार किया।