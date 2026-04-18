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Produced by sunil kumar
04:35 | Updated:

‘कांग्रेस ने की भ्रूण हत्या’, महिला आरक्षण पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर सबसे बड़ा हमला

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इन पार्टियों ने संविधान निर्माताओं की भावनाओं का भी अपमान किया है, और इसके लिए जनता उन्हें दंडित किए बिना नहीं छोड़ेगी।

महिला आरक्षण बिल के संसद में पास नहीं हो पाने को लेकर पीएम मोदी ने जनता को संबोधित किया है. पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इन पार्टियों ने संविधान निर्माताओं की भावनाओं का भी अपमान किया है, और इसके लिए जनता उन्हें दंडित किए बिना नहीं छोड़ेगी। ‘नारी शक्ति वंदन संशोधन’ का उद्देश्य किसी से कुछ छीनना नहीं, बल्कि सभी को कुछ देना था… इसका मकसद महिलाओं

को वे अधिकार देना था, जो पिछले 40 वर्षों से लंबित थे—और जो 2029 के अगले चुनावों में उन्हें मिलने वाले हैं… यह उनके मार्ग से बाधाओं को हटाने के लिए किया गया एक ‘महा-यज्ञ’ था… ‘नारी शक्ति वंदन संशोधन’ आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है. पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां महिला आरक्षण बिल की भ्रूण हत्या की जिम्मेवार हैं.

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