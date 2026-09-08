PM Modi Mumbai Rally: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे से पहले मुंबई में उनकी सुरक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पीएम मोदी के एक कार्यक्रम से एक दिन पहले मुंबई पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) स्थित नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र (NMACC) में एक 24 वर्षीय व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, जो कथित तौर पर खुद को

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) का अधिकारी बता रहा था। उसके साथ मौजूद एक बॉडीगार्ड के पास से बंदूक बरामद होने की बात सामने आई है।