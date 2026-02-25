PM Modi Israel Visit: Pawan Khera ने PM नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए

Pawan Khera on Modi: पवन खेड़ा ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस (pawan khera press conference) और विभिन्न बयानों में हार्दीप सिंह पुरी, पीएम मोदी, जेफरी एपस्टीन और इजराइल से जुड़े मुद्दों पर कड़ी आलोचना की है। यह विवाद मुख्य रूप से एपस्टीन फाइल्स (epstein files) के दस्तावेजों से जुड़ा है, जहां हरदीप पुरी (hardeep puri) के नाम का जिक्र आने पर कांग्रेस (congress) ने हमला बोला।पवन खेड़ा ने कहा

कि 2014-2017 के बीच हरदीप पुरी और एपस्टीन के बीच 62 ईमेल एक्सचेंज हुए और 14 मुलाकातें हुईं। उन्होंने पुरी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया कि वे केवल 3-4 मुलाकातों और एक ईमेल की बात कर रहे हैं।