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PM Modi Independence Day: 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य, लाल किले से गिनाईं 12 साल की उपलब्धियां

Produced by khajan pandey
08:44 | Updated:

भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13वीं लगातार बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया. अपने भाषण में पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य दोहराया और पिछले 12 वर्षों में देश में हुए बदलावों का जिक्र किया. पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में रक्षा उत्पादन करीब चार गुना बढ़ा है. इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में करीब सात गुना और मोबाइल फोन उत्पादन में 33 गुना बढ़ोतरी का भी उन्होंने जिक्र किया. बुनियादी सुविधाओं की बात करते हुए पीएम ने कहा कि नल से जल पहुंचाने की रफ्तार पहले के मुकाबले 15 गुना हुई है.

भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13वीं लगातार बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया. अपने भाषण में पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य दोहराया और पिछले 12 वर्षों में देश में हुए बदलावों का जिक्र किया. पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में रक्षा उत्पादन करीब चार गुना बढ़ा है. इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में करीब

सात गुना और मोबाइल फोन उत्पादन में 33 गुना बढ़ोतरी का भी उन्होंने जिक्र किया. बुनियादी सुविधाओं की बात करते हुए पीएम ने कहा कि नल से जल पहुंचाने की रफ्तार पहले के मुकाबले 15 गुना हुई है.

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