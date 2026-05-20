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Produced by Shubham Garg
05:00 | Updated:

पीएम मोदी ने मेलोनी को गिफ्ट की ‘Melody’, शेयर की झलांग देखकर पीट लेंगे माथा!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों के दौरे के अंतिम पड़ाव पर इटली की राजधानी रोम पहुंच गए है। जहां इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसमें सबसे चर्चा का पल रहा जब पीएम मोदी ने मेलोनी को भारत की बेहद लोकप्रिय टॉफी 'मेलोडी' गिफ्ट में दिया। इसको लेकर इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों के दौरे के अंतिम चरण में इटली पहुंचे, जहां इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस पल की हुई जब पीएम मोदी ने मेलोनी को भारत की मशहूर ‘Melody’ टॉफी गिफ्ट की। मेलोनी ने इस खास पल का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। इसके बाद सोशल मीडिया पर ‘Melodi’

मीम्स फिर वायरल हो गए। दिलचस्प बात ये रही कि इसका असर शेयर बाजार में भी देखने को मिला और Parle Industries के शेयर 5% के अपर सर्किट तक पहुंच गए।

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