प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों के दौरे के अंतिम चरण में इटली पहुंचे, जहां इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस पल की हुई जब पीएम मोदी ने मेलोनी को भारत की मशहूर ‘Melody’ टॉफी गिफ्ट की। मेलोनी ने इस खास पल का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। इसके बाद सोशल मीडिया पर ‘Melodi’

मीम्स फिर वायरल हो गए। दिलचस्प बात ये रही कि इसका असर शेयर बाजार में भी देखने को मिला और Parle Industries के शेयर 5% के अपर सर्किट तक पहुंच गए।