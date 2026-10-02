PM Modi Calls Captain Smit: मोदी से बात करते हुए भावुक हुए कैप्टन स्मित मच्छार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने Captain Smit से फोन पर बात की और हादसे के दौरान यात्रियों की जान बचाने के लिए उनकी हिम्मत और सूझबूझ की तारीफ की. बातचीत के दौरान Captain Smit भावुक हो गए और उन्होंने बताया कि मुश्किल वक्त में वो लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे. Captain Smit ने बताया कि 17 साल से विमान उड़ाने और 11 साल से Captain होने के अनुभव

के चलते उन्हें पता था कि उस वक्त विमान के साथ क्या हो रहा है. घायल होने के बावजूद उन्होंने खुद को संभाला और विमान से बाहर निकलने की कोशिश की. देखिए पूरी बातचीत.