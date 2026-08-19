PM CARES Fund:PM केयर्स से बन रहा कई सौ करोड़ का ब्याज़ किसे मिल रहा है ?

PM CARES Fund को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं… वजह है इस फंड में जमा हजारों करोड़ रुपये…उसका बड़ा हिस्सा Fixed Deposit में रखा जाना…और उससे मिलने वाला सैकड़ों करोड़ रुपये का ब्याज… 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक…PM CARES Fund में करीब 8 हजार 452 करोड़ रुपये मौजूद थे… इसमें लगभग 93 फीसदी रकम Fixed Deposits में रखी गई थी… इन FD से मिलने वाले ब्याज

से फंड को करीब 469.37 करोड़ रुपये मिले… जबकि रेगुलर अकाउंट से करीब 5.76 करोड़ रुपये का ब्याज आया… यानी सिर्फ ब्याज से कुल करीब 475.14 करोड़ रुपये की रकम मिली…