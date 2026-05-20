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Produced by Oohini Mukhopadhyay
08:02 | Updated:

India Current Account Deficit: Zero FDI और पोर्टफोलियो आउटफ्लो में डूब रहा भारत का कैपिटल अकाउंट ?

और जब डेफिट बढ़ेगा तो उसका मतलब है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम होंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो रहे हैं और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इसलिए भी कम हो रहे हैं कि नेट जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो करीब करीब जीरो के बराबर चल रहा है पिछले चार पांच महीने से और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है। अरुण कुमार कहते हैं तो आपका कैपिटल अकाउंट में जब फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है…

India Current Account Deficit : Professor ने सोने को अमीरों का इन्वेस्टमेंट बताया और PM की अपील का जिक्र किया कि टॉप 3% लोग ही सोना खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, जबकि गरीब गिरवी रखकर संकट झेल रहे हैं। “…हमारा जो एक्सपोर्ट होता था एक्सपोर्ट में कमी आ गई जो पश्चिम एशिया का देश देश है वहां पे उनको हम 16% हमारा एक्सपोर्ट वहां जाता था अब वो रुक गया

है…फिर बाकी देशों में क्योंकि परेशानी है वहां पर एक्सपोर्ट कम हो गया और हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया…तो हमारा जो डेफिट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है।

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