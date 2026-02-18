Pawan Khera On Hardeep Puri: हरदीप पुरी पाथोलॉजिकल लायर हैं, खुलेआम झूठ बोल रहे हैं पहले इस्तीफा दें

Pawan Khera on Hardeep Puri: खेड़ा ने स्पष्ट तारीखों का जिक्र करते हुए कहा कि ये मुलाकातें मोदी सरकार बनने के तुरंत बाद जून 2014 से शुरू हो गईं, जब पुरी (hardeep puri) कोई आधिकारिक पद पर नहीं थे। वे कहते हैं –

जून 5, 6, 8 और 9, सितंबर 19, 23 और 24, तथा अक्टूबर 9 और 10, 2014 को हुई इन मुलाकातों में क्या चर्चा हुई? जब हरदीप पुरी एक सामान्य नागरिक थे, तो वे एपस्टीन epstein) के साथ सरकारी नीतियां जैसे डिजिटल इंडिया (digital india) क्यों साझा कर रहे थे? श्री हरदीप, हमारे पेट्रोलियम मंत्री, एक pathological liar हैं। वे खुलेआम झूठ बोल रहे हैं।