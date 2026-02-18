Co-presented by
KIA Seltos
Associate Sponsor
SBI
Newsletters
LIVE TV
Produced by Oohini Mukhopadhyay
26:18 | Updated:

Pawan Khera On Hardeep Puri: हरदीप पुरी पाथोलॉजिकल लायर हैं, खुलेआम झूठ बोल रहे हैं पहले इस्तीफा दें

उन्होंने इंटरव्यू में केवल 3-4 मुलाकातों की बात कही, लेकिन दस्तावेज सब कुछ बता रहे हैं। इतने झूठ बोलकर हरदीप पुरी (hardeep puri) किसे बचा रहे हैं? ये मुलाकातें और ईमेल एक संदिग्ध व्यक्ति से इतने गहरे संबंधों को साबित करते हैं। नैतिक आधार पर उन्हें कैबिनेट में रहने का कोई हक नहीं है। पहले इस्तीफा दें, फिर सफाई दें। एपस्टीन के अपराधों को कम करके दिखाना शर्मनाक है। वे 'underage woman' कहकर बाल यौन अपराधों को हल्का बना रहे हैं। सरकार को ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए, न कि उन्हें बचाना चाहिए।

Pawan Khera on Hardeep Puri: खेड़ा ने स्पष्ट तारीखों का जिक्र करते हुए कहा कि ये मुलाकातें मोदी सरकार बनने के तुरंत बाद जून 2014 से शुरू हो गईं, जब पुरी (hardeep puri) कोई आधिकारिक पद पर नहीं थे। वे कहते हैं –

जून 5, 6, 8 और 9, सितंबर 19, 23 और 24, तथा अक्टूबर 9 और 10, 2014 को हुई इन मुलाकातों में क्या चर्चा हुई? जब हरदीप पुरी एक सामान्य नागरिक थे, तो वे एपस्टीन epstein) के साथ सरकारी नीतियां जैसे डिजिटल इंडिया (digital india) क्यों साझा कर रहे थे? श्री हरदीप, हमारे पेट्रोलियम मंत्री, एक pathological liar हैं। वे खुलेआम झूठ बोल रहे हैं।

और पढ़ें
ओर देखे
मनोरंजन
ओर देखे
ताजा खबर