Patna Bpsc Protest: बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों ने विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को गांधी मैदान के पास बड़ा प्रदर्शन किया। अलग-अलग छात्र संगठनों के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जेपी गोलंबर के पास जुटे और सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने जेपी गोलंबर से रामगुलाम चौक तक मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इसके बाद विधानसभा की ओर बढ़ रहे छात्रों को पुलिस

ने GPO के पास रोक दिया। अधिकारियों ने छात्रों से बातचीत कर सड़क खाली कराने और यातायात बहाल करने की कोशिश की। छात्रों का आरोप है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में लगातार अनियमितताएं सामने आ रही हैं। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में 1,799 पदों वाली बिहार पुलिस दारोगा भर्ती परीक्षा को रद्द कर दोबारा पारदर्शी तरीके से आयोजित करना और BPSC 70वीं परीक्षा को रद्द करना शामिल है।