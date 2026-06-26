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Passport Citizenship Controversy: पासपोर्ट क्यों नहीं है नागरिकता का प्रमाण? जानें,कानून क्या कहता है?

Produced by pramodyadav
08:20 | Updated:

Passport Citizenship Controversy:भारत का पासपोर्ट… दुनिया के लगभग हर देश में मान्य… सरकारी जांच-पड़ताल के बाद जारी होने वाला सबसे भरोसेमंद दस्तावेज़ है…लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यही आपकी भारतीय नागरिकता का सबसे बड़ा सबूत है तो… यह धारणा गलत हो सकती है…24 जून को विदेश मंत्रालय यानी MEA ने साफ कहा कि…भारतीय पासपोर्ट मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज़ है… नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं… इस एक बयान ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है… आखिर अगर पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो फिर कौन-सा दस्तावेज़ यह साबित करता है कि… आप भारत के नागरिक हैं? क्या आधार कार्ड, वोटर आईडी या जन्म प्रमाण पत्र काफी हैं? और कानून इस बारे में क्या कहता है?

Passport Citizenship Controversy:भारत का पासपोर्ट… दुनिया के लगभग हर देश में मान्य… सरकारी जांच-पड़ताल के बाद जारी होने वाला सबसे भरोसेमंद दस्तावेज़ है…लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यही आपकी भारतीय नागरिकता का सबसे बड़ा सबूत है तो… यह धारणा गलत हो सकती है…24 जून को विदेश मंत्रालय यानी MEA ने साफ कहा कि…भारतीय पासपोर्ट मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज़ है… नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं… इस एक बयान

ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है… आखिर अगर पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो फिर कौन-सा दस्तावेज़ यह साबित करता है कि… आप भारत के नागरिक हैं? क्या आधार कार्ड, वोटर आईडी या जन्म प्रमाण पत्र काफी हैं? और कानून इस बारे में क्या कहता है?

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