Parliament Passes Trans Bill 2026: Modi सरकार पर Laxmi बोलीं, ‘हमें अपराधी मत बनाओ, वजूद मत मिटाओ’

Trans Bill 2026: किन्नर समाज की प्रमुख स्वामी डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने लोकसभा में पारित ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) अमेंडमेंट बिल 2026 पर तीखा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि यह बिल 2014 के नालसा जजमेंट को रौंद देता है, सेल्फ-आइडेंटिटी को खत्म कर देता है और ट्रांसमैन, नॉन-बाइनरी लोगों को बाहर कर देता है। मोदी सरकार और सोशल जस्टिस मंत्रालय पर आरोप लगाते हुए लक्ष्मी ने कहा,

“हमें लगा था आप हमारे साथ हैं, लेकिन मंत्री ने छाती में खंजर भोंक दिया। हम अपराधी नहीं हैं, फिर भी 10 साल की सजा और लाखों का जुर्माना? हमें बीच चौराहे में द्रोपदी मत बनाइए, हमारे वजूद को तार-तार मत कीजिए।” उन्होंने राज्यसभा, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से अपील की कि समाज से बात करें और इस बिल पर पुनर्विचार करें।