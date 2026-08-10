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Monsoon Session: संसद के सात हजार मिनट और 175 करोड़ बर्बाद, इसका कौन जिम्मेदार?

Produced by Shubham Garg
17:00 | Updated:

सत्र के आखिरी दौर में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयकों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सरकार और विपक्ष के बीच जोर-आजमाइश के बीच NDA और INDIA ब्लॉक ने अपने सांसदों को 10 से 12 अगस्त तक दोनों सदनों में हर हाल में मौजूद रहने को कहा है।

Parliament Monsoon Session: संसद के मानसून सत्र के आखिरी चरण में अब कामकाज पटरी पर लौटने की उम्मीद है। लेकिन पूरे सत्र के दौरान हंगामे और व्यवधान के कारण लोकसभा में 7,023 मिनट का समय बर्बाद होने की बात सामने आई है। अगर प्रति मिनट करीब ₹2.5 लाख खर्च का अनुमान लिया जाए, तो यह आंकड़ा करीब ₹175 करोड़ बैठता है। वहीं, सत्र के आखिरी दौर में महिला आरक्षण और

परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयकों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सरकार और विपक्ष के बीच जोर-आजमाइश के बीच NDA और INDIA ब्लॉक ने अपने सांसदों को 10 से 12 अगस्त तक दोनों सदनों में हर हाल में मौजूद रहने को कहा है।

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