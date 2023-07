No Confidence Motion:मणिपुर हिंसा के मुद्दे को लेकर संसद में जारी गतिरोध के बीच विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ के घटक दल लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए…इस पर आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि संख्याएं हमारे पक्ष में नहीं हैं लेकिन लोकतंत्र सिर्फ संख्याओं के बारे में नहीं है. शायद अविश्वास के बहाने मोशन, उसे कुछ बोलने पर मजबूर किया जा सकता है. यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी.

Lok Sabha में क्यों लाया गया अविश्वास प्रस्ताव? RJD MP Manoj Jha ने बताई 'वजह'RJD MP Manoj Jha says, "The opposition has moved a no-confidence motion against the government. This no-confidence motion this time is also important because it is not because we do not like PM Modi